Аль-Кааби: Катару потребуются недели или месяцы для восстановления поставок СПГ

Катару могут потребоваться недели или месяцы, чтобы восстановить цикл поставок энергоносителей на фоне приостановки производства СПГ и сопутствующих продуктов из-за ударов Ирана.

Как передает Report со ссылкой Financial Times, об этом заявил государственный министр по вопросам энергетики Катара и гендиректор национальной нефтегазовой компании Qatar Energy Саад бен Шарида аль-Кааби.

"Даже если война закончится немедленно, Катару потребуется от нескольких недель до нескольких месяцев, чтобы вернуться к нормальному циклу поставок. Если эта война продлится еще несколько недель, это повлияет на рост ВВП во всем мире", - сказал он.

Компания уведомила своих клиентов о форс-мажорной остановке производства СПГ. Добыча не возобновится, пока военные не сообщат о полном прекращении боевых действий, отметил аль-Кааби.

"Мы ожидаем, что все, кто еще не объявил о форс-мажоре, сделают это в ближайшие несколько дней. Все экспортеры в регионе Персидского залива будут вынуждены объявить о форс-мажоре", - добавил аль- Кааби.

"Цены на энергоносители для всех вырастут. Возникнет дефицит некоторых товаров, и это вызовет цепную реакцию: многие заводы не смогут обеспечить поставки", - сказал он.