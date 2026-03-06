Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Аль-Кааби: Катару потребуются недели или месяцы для восстановления поставок СПГ

    Другие страны
    • 06 марта, 2026
    • 15:31
    Аль-Кааби: Катару потребуются недели или месяцы для восстановления поставок СПГ

    Катару могут потребоваться недели или месяцы, чтобы восстановить цикл поставок энергоносителей на фоне приостановки производства СПГ и сопутствующих продуктов из-за ударов Ирана.

    Как передает Report со ссылкой Financial Times, об этом заявил государственный министр по вопросам энергетики Катара и гендиректор национальной нефтегазовой компании Qatar Energy Саад бен Шарида аль-Кааби.

    "Даже если война закончится немедленно, Катару потребуется от нескольких недель до нескольких месяцев, чтобы вернуться к нормальному циклу поставок. Если эта война продлится еще несколько недель, это повлияет на рост ВВП во всем мире", - сказал он.

    Компания уведомила своих клиентов о форс-мажорной остановке производства СПГ. Добыча не возобновится, пока военные не сообщат о полном прекращении боевых действий, отметил аль-Кааби.

    "Мы ожидаем, что все, кто еще не объявил о форс-мажоре, сделают это в ближайшие несколько дней. Все экспортеры в регионе Персидского залива будут вынуждены объявить о форс-мажоре", - добавил аль- Кааби.

    "Цены на энергоносители для всех вырастут. Возникнет дефицит некоторых товаров, и это вызовет цепную реакцию: многие заводы не смогут обеспечить поставки", - сказал он.

    Катар Операция США и Израиля против Ирана эскалация на Ближнем Востоке
    Ты - Король

    Последние новости

    15:59

    Швеция выразила солидарность с Азербайджаном после ударов Ирана по Нахчывану

    Внешняя политика
    15:58

    ЦАХАЛ заявил об уничтожении подземного бункера Хаменеи

    Другие страны
    15:57

    Совет аксакалов выразил поддержку позиции Ильхама Алиева по иранской атаке на Нахчыван

    Внешняя политика
    15:57

    Пезешкиан: Ряд стран предложили посредничество для решения конфликта на Ближнем Востоке

    В регионе
    15:52
    Фото

    В Баку открылась выставка мексиканского художника Jazzamoart

    Культура
    15:52

    Финляндия осудила атаку Ирана на Азербайджан

    В регионе
    15:49

    Поступления по обязательному соцстрахованию в Азербайджане выросли на 6,4%

    Финансы
    15:46

    Кабинет министров утвердил "Виды использования водных объектов для специальных целей"

    Финансы
    15:44

    Венгрия депортирует 7 граждан Украины, задержанных при перевозке наличных и золота

    Другие страны
    Лента новостей