"Карабах" оштрафован на 8700 манатов из-за инцидента в матче с "Сабахом"

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) оштрафовала "Карабах" на 8 700 манатов.

Как сообщает Report, решение было принято на заседании Дисциплинарного комитета АФФА.

В матче между "Карабахом" и "Сабахом" 1 марта агдамский клуб был оштрафован на 700 манатов за 5 предупреждений, полученных его игроками.

Кроме того, "Карабах" оштрафовали еще на 8 тыс. манатов, так как болельщики команды массово использовали оскорбительные выражения, и это повторялось уже в четвертый раз в этом сезоне.

В тот же день в матче "Туран Товуз" - "Имишли" представитель "Товуза" был оштрафован на 700 манатов за 4 желтые карточки, полученные хозяевами поля.