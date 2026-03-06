Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    "Карабах" оштрафован на 8700 манатов из-за инцидента в матче с "Сабахом"

    Футбол
    • 06 марта, 2026
    • 15:07
    Карабах оштрафован на 8700 манатов из-за инцидента в матче с Сабахом

    Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) оштрафовала "Карабах" на 8 700 манатов.

    Как сообщает Report, решение было принято на заседании Дисциплинарного комитета АФФА.

    В матче между "Карабахом" и "Сабахом" 1 марта агдамский клуб был оштрафован на 700 манатов за 5 предупреждений, полученных его игроками.

    Кроме того, "Карабах" оштрафовали еще на 8 тыс. манатов, так как болельщики команды массово использовали оскорбительные выражения, и это повторялось уже в четвертый раз в этом сезоне.

    В тот же день в матче "Туран Товуз" - "Имишли" представитель "Товуза" был оштрафован на 700 манатов за 4 желтые карточки, полученные хозяевами поля.

    ФК Карабах АФФА "Сахиль" штрафы
