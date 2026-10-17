В Тунисе прошла крупнейшая за последние годы акция протеста против президента
- 17 октября, 2026
- 16:33
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Тысячи жителей Туниса приняли участие в крупнейшей за последние годы акции протеста против президента Каиса Саида, обвинив его в ухудшении экономической ситуации и ограничении демократических свобод.
Как передает Report, об этом сообщает Reuters.
По данным агентства, акция была организована Всеобщим союзом труда Туниса (UGTT) совместно с общественными организациями. К ней присоединились представители оппозиционных партий, врачи, адвокаты, журналисты и студенты.
Протестующие прошли по центральному проспекту Хабиба Бургибы в столице страны, выступая за освобождение задержанных критиков президента, соблюдение профсоюзных прав и улучшение социально-экономической ситуации.
Участники акции также выразили недовольство увеличением безработицы, перебоями в водо- и электроснабжении, а также нехваткой медикаментов и товаров первой необходимости.
В центре Туниса для обеспечения безопасности были задействованы сотни сотрудников полиции.
Отмечается, что в 2021 году Саид распустил парламент и сосредоточил в своих руках широкие полномочия. Оппозиция расценила эти действия как государственный переворот.
В свою очередь, президент отвергает обвинения в авторитаризме и утверждает, что его политические противники используют экономические трудности для провоцирования общественных волнений.