В Тунисе прошла крупнейшая за последние годы акция протеста против президента

Тысячи жителей Туниса приняли участие в крупнейшей за последние годы акции протеста против президента Каиса Саида, обвинив его в ухудшении экономической ситуации и ограничении демократических свобод.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, акция была организована Всеобщим союзом труда Туниса (UGTT) совместно с общественными организациями. К ней присоединились представители оппозиционных партий, врачи, адвокаты, журналисты и студенты.

Протестующие прошли по центральному проспекту Хабиба Бургибы в столице страны, выступая за освобождение задержанных критиков президента, соблюдение профсоюзных прав и улучшение социально-экономической ситуации.

Участники акции также выразили недовольство увеличением безработицы, перебоями в водо- и электроснабжении, а также нехваткой медикаментов и товаров первой необходимости.

В центре Туниса для обеспечения безопасности были задействованы сотни сотрудников полиции.

Отмечается, что в 2021 году Саид распустил парламент и сосредоточил в своих руках широкие полномочия. Оппозиция расценила эти действия как государственный переворот.

В свою очередь, президент отвергает обвинения в авторитаризме и утверждает, что его политические противники используют экономические трудности для провоцирования общественных волнений.