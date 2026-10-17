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    В Физули проходит концертная программа в честь Дня города

    Kультурная политика
    • 17 октября, 2026
    • 16:20
    В Физули проходит концертная программа в честь Дня города

    В Физули организована концертная программа по случаю Дня города.

    Как сообщает корреспондент Report из Физули, мероприятие организовано Министерством культуры совместно со Специальным представительством президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах.

    В рамках программы солисты Азербайджанской государственной академической филармонии исполняют для горожан различные песни, а танцевальный ансамбль представляет хореографические номера.

    Напомним, что 17 октября отмечается День города Физули. В этом году исполняется шесть лет со дня освобождения города от оккупации в ходе 44-дневной Отечественной войны. В ночь с 16 на 17 октября 2020 года под контроль азербайджанской армии перешли сам город Физули и 7 сел района - Гочахмедли, Чимен, Джуварлы, Пирахмедли, Мусабейли, Ишыглы и Дедели.

    В Физули проходит концертная программа в честь Дня города
    В Физули проходит концертная программа в честь Дня города
    В Физули проходит концертная программа в честь Дня города
    В Физули проходит концертная программа в честь Дня города
    В Физули проходит концертная программа в честь Дня города
    В Физули проходит концертная программа в честь Дня города
    В Физули проходит концертная программа в честь Дня города
    В Физули проходит концертная программа в честь Дня города
    В Физули проходит концертная программа в честь Дня города

    День города Физули Концертная программа 44-дневная Отечественная война (II Карабахская война)
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    17 Oktyabr - Füzuli Şəhəri Günü münasibətilə konsert proqramı keçirilir
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