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    17 Oktyabr - Füzuli Şəhəri Günü münasibətilə konsert proqramı keçirilir

    Mədəniyyət siyasəti
    • 17 oktyabr, 2026
    • 15:52
    17 Oktyabr - Füzuli Şəhəri Günü münasibətilə konsert proqramı keçirilir

    17 Oktyabr – Füzuli Şəhəri Günü münasibətilə konsert proqramı təşkil olunub.

    "Report"un Füzuliyə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasının solistləri və rəqs ansamblının üzvləri şəhər sakinləri qarşısında müxtəlif mahnılar və rəqs nömrələri ilə çıxış edirlər.

    Qeyd edək ki, tədbir Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəliyi və Mədəniyyət Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə baş tutub.

    17 Oktyabr - Füzuli Şəhəri Günü münasibətilə konsert proqramı keçirilir
    17 Oktyabr - Füzuli Şəhəri Günü münasibətilə konsert proqramı keçirilir
    17 Oktyabr - Füzuli Şəhəri Günü münasibətilə konsert proqramı keçirilir
    17 Oktyabr - Füzuli Şəhəri Günü münasibətilə konsert proqramı keçirilir
    17 Oktyabr - Füzuli Şəhəri Günü münasibətilə konsert proqramı keçirilir
    17 Oktyabr - Füzuli Şəhəri Günü münasibətilə konsert proqramı keçirilir
    17 Oktyabr - Füzuli Şəhəri Günü münasibətilə konsert proqramı keçirilir
    17 Oktyabr - Füzuli Şəhəri Günü münasibətilə konsert proqramı keçirilir
    17 Oktyabr - Füzuli Şəhəri Günü münasibətilə konsert proqramı keçirilir

    Konsert proqramı Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyi Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında Azərbaycan Prezidentinin xüsusi nümayəndəliyi Füzuli
    Foto
    В Физули проходит концертная программа в честь Дня города
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