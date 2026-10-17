17 Oktyabr - Füzuli Şəhəri Günü münasibətilə konsert proqramı keçirilir
Mədəniyyət siyasəti
- 17 oktyabr, 2026
- 15:52
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17 Oktyabr – Füzuli Şəhəri Günü münasibətilə konsert proqramı təşkil olunub.
"Report"un Füzuliyə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasının solistləri və rəqs ansamblının üzvləri şəhər sakinləri qarşısında müxtəlif mahnılar və rəqs nömrələri ilə çıxış edirlər.
Qeyd edək ki, tədbir Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəliyi və Mədəniyyət Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə baş tutub.
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