"Qarabağ" "Sabah"la oyunda yaşananlara görə 8 700 manat ziyana düşüb

    Futbol
    • 06 mart, 2026
    • 14:35
    Qarabağ Sabahla oyunda yaşananlara görə 8 700 manat ziyana düşüb

    AFFA "Qarabağ"ı 8 700 manat cərimələyib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə qurumun İntizam Komitəsinin iclasında qərar qəbul olunub.

    "Qarabağ" – "Sabah" qarşılaşmasında Ağdam klubunun 5 oyunçusu xəbərdarlıq aldığı üçün komanda 700 manat cərimələnib. Bundan əlavə, "Qarabağ"ın azarkeşləri tərəfindən kütləvi şəkildə təhqiramiz ifadələr səsləndirildiyi və bu hal cari mövsümdə 4-cü dəfə təkrarlandığı üçün klub daha 8 000 manat cərimə edilib.

    Martın 1-də keçirilən "Turan Tovuz" – "İmişli" matçında isə 4 futbolçusunun sarı vərəqə alması səbəbindən Tovuz təmsilçisi 700 manat cərimə olunub.

    AFFA İntizam Komitəsi cərimə
    "Карабах" оштрафован на 8700 манатов из-за инцидента в матче с "Сабахом"

