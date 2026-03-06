"Qarabağ" "Sabah"la oyunda yaşananlara görə 8 700 manat ziyana düşüb
Futbol
- 06 mart, 2026
- 14:35
AFFA "Qarabağ"ı 8 700 manat cərimələyib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə qurumun İntizam Komitəsinin iclasında qərar qəbul olunub.
"Qarabağ" – "Sabah" qarşılaşmasında Ağdam klubunun 5 oyunçusu xəbərdarlıq aldığı üçün komanda 700 manat cərimələnib. Bundan əlavə, "Qarabağ"ın azarkeşləri tərəfindən kütləvi şəkildə təhqiramiz ifadələr səsləndirildiyi və bu hal cari mövsümdə 4-cü dəfə təkrarlandığı üçün klub daha 8 000 manat cərimə edilib.
Martın 1-də keçirilən "Turan Tovuz" – "İmişli" matçında isə 4 futbolçusunun sarı vərəqə alması səbəbindən Tovuz təmsilçisi 700 manat cərimə olunub.
