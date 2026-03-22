Qərbi Azərbaycan Xronikası: İlaxır çərşənbə gecəsi görülən yuxular həyat tərzinə təsir edir
- 22 mart, 2026
- 00:51
Qərbi Azərbaycan Xronikası layihəsi çərçivəsində sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Elçin Əlibəylinin təqdimatında "İrsimiz" rubrikasının növbəti buraxılışı hazırlanıb.
"Report" xəbər verir ki, buraxılışda filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Aytən Cəfərova Qərbi Azərbaycanda ilaxır çərşənbə ayinlərindən söz açıb.
O bildirib ki, İlaxır çərşənbə gecəsi görülən yuxular həyat tərzinə təsir edir:
"Duzlu kökə yuxuda su gətirən gənc taleyin işarəsidir. Qırmızı kəlağayı insanı şər ruhlardan qoruyur. İlaxır çərşənbə gecəsi yatan ilə oyaq qalanın taleyi fərqlənir. Yuxunu xeyrə yozmaq adəti insanın gələcək həyat mübarizəsinə güc verir. Qırmızı kəlağayı və səməninin qırmızı lenti Novruzda qoruyucu enerji kimi qəbul olunur. Qərbi Azərbaycanda İlaxır çərşənbə ayinləri unudulan mədəni qatları üzə çıxarır".
Onun sözlərinə görə, martın 20-dən 23-dək havanın dəyişməsi ilə ilin fəsillərini proqnozlaşdırmaq mümkündür.
A. Cəfərova Yusif peyğəmbərin adı ilə yuxunu xeyrə yozmaq ənənəsi və söyüd ağacının suya səcdəyə gəlməsi inancı ilə bağlı maraqlı fikirlər səsləndirib.
Daha ətraflı videoda:
Xatırladaq ki, Qərbi Azərbaycan Xronikası layihəsinin məqsədi tarixi qədim torpaqlarımızın adının yaşadılması, tanıdılması, həmçinin azərbaycanlıların ermənilər tərəfindən deportasiyaya məruz qoyulmasından, həmin ərazilərdə mövcud olmuş, lakin adı silinən toponimlərin, saysız-hesabsız yeraltı və yerüstü maddi mədəniyyət nümunələri – qədim yaşayış məskənləri, nekropollar, kurqanlar, qala, saray və istehkam qalıqları, karvansaralar, körpülər, qəbirüstü sənduqələr, at-qoç heykəlləri, məbəd, kilsə, məscid, pir və ocaqların üzə çıxarılması, həmin ərazinin təmiz oğuz-türk məskənləri olduğunu təsdiq edən faktların dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasıdır.
Həmçinin Prezident İlham Əliyevin Qərbi Azərbaycanla bağlı dediyi "XX əsrin əvvəllərinə təsadüf edən xəritə bir daha onu göstərir ki, Qərbi Azərbaycan tarixi Azərbaycan diyarıdır, şəhərlərin, kəndlərin adları Azərbaycan mənşəlidir və biz yaxşı bilirik ki, indiki Ermənistan ərazisində tarix boyu Azərbaycan xalqı yaşayıb. İndi əsas vəzifə ondan ibarətdir ki, dünya ictimaiyyəti də bunu bilsin" fikrini əsas tutaraq Qərbi Azərbaycan İcmasının hazırladığı Qayıdış Konsepsiyasında irəli gələn vəzifələrin təbliğidir.
Bundan əlavə, Qərbi Azərbaycanla bağlı tarixçilərin, araşdırmaçıların düşüncələrini, deportasiyaya məruz qalmış şəxslərin həyat hekayəsini işıqlandırmaqdır.