    Futbol
    • 21 mart, 2026
    • 23:46
    Nəriman Axundzadə ABŞ klubunda debüt edib

    ABŞ-nin "Kolambus Kryu" komandasına transfer olunan Azərbaycan millisinin hücumçusu Nəriman Axundzadə yeni klubunda ilk oyununa çıxıb.

    "Report" xəbər verir ki, "Toronto" klubuna qarşı matçın 88-ci dəqiqəsində meydana çıxan N. Axundzadə debüt edib.

    O, Andre Qomeşi əvəzləyib.

    Qeyd edək ki, matç "Kolambus Kryu"nun məğlubiyyəti ilə (1:2) yekunlaşıb.

    Azərbaycan millisinin hücumçusu Kolambus Kryu klubu Nəriman Axundzadə
    Нариман Ахундзаде дебютировал в составе "Коламбус Крю"

