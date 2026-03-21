Нариман Ахундзаде дебютировал в составе "Коламбус Крю"
Футбол
- 21 марта, 2026
- 23:57
Нападающий сборной Азербайджана по футболу Нариман Ахундзаде дебютировал в составе американского клуба "Коламбус Крю".
Как сообщает Report, форвард вышел на поле на 88-й минуте матча против "Торонто", заменив Андре Гомеша.
Игра завершилась поражением "Коламбус Крю" со счетом 1:2.
Н. Ахундзаде перешел в американский клуб из агдамского "Карабаха". Контракт игрока с новым клубом рассчитан до лета 2029 года.
