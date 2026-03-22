    FHN vətəndaşları bayramla əlaqədar yanğın təhlükəsizliyinə riayət etməyə çağırıb

    • 22 mart, 2026
    • 00:07
    FHN vətəndaşları bayramla əlaqədar yanğın təhlükəsizliyinə riayət etməyə çağırıb

    Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) Novruz şənliklərinin təşkili dövründə yanğın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, o cümlədən tonqalların yandırılması qaydalarına riayət olunması ilə bağlı vətəndaşlara çağırış edib.

    "Report" xəbər verir ki, FHN-dən bəzi vətəndaşlar tərəfindən qaydalara əməl olunmaması nəticəsində arzuolunmaz hallar qeydə alındığı bildirilib.

    "Tonqalların yandırılması zamanı oduncaq kütləsinin həcmi və hündürlüyünün düzgün seçilməməsi, tonqalın bina və qurğulara təhlükəli məsafədə yerləşdirilməsi, həmçinin benzin və digər tezalışan, partlayış təhlükəli mayelərdən istifadə olunması kimi kobud pozuntulara yol verilir ki, nəticədə insanların həyat və sağlamlığına, əmlaka və ətraf mühitə ciddi ziyan vuran yanğın-partlayış hadisələrinin baş verməsi qeydə alınır", - məlumatda qeyd olunub.

    Vurğulanıb ki, yanğın təhlükəsizliyi qaydalarının pozulması Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan qanunvericiliyinə uyğun olaraq məsuliyyət yaradır və bu hallara yol verən şəxslər barəsində müvafiq inzibati tədbirlər görülür.

    "Yuxarıda qeyd olunanları nəzərə alaraq, Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə növbəti dəfə müraciət edərək Novruzla bağlı mərasimlərdə, o cümlədən bayram tonqallarının yandırılması zamanı yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına ciddi riayət etməyə çağırır", - FHN-dən bildirilib.

    Qeyd edək ki, Sumqayıt şəhəri, 7, 8 və 12-ci məhəllələrin kəsişməsində tonqal yandırılan zaman partlayış baş verib, nəticədə 11 nəfər tüstüdən zəhərlənib.

    МЧС призывает соблюдать правила безопасности при розжиге праздничных костров

    01:07

    KİV: Ağ Ev İranla mümkün sülh danışıqlarına hazırlıqlara başlayıb

    Digər ölkələr
    00:51

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: İlaxır çərşənbə gecəsi görülən yuxular həyat tərzinə təsir edir

    Daxili siyasət
    00:23

    Floridada ABŞ və Ukrayna nümayəndə heyətləri arasında görüş keçirilib

    Digər ölkələr
    00:07

    FHN vətəndaşları bayramla əlaqədar yanğın təhlükəsizliyinə riayət etməyə çağırıb

    Hadisə
    23:52
    Video

    Sumqayıtdakı partlayışda tüstüdən zəhərlənən 11 nəfərin vəziyyəti açıqlanıb - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    23:50

    İsrailin Dimona şəhərinə endirilən raket zərbəsi nəticəsində 40-a yaxın şəxs xəsarət alıb

    Region
    23:46

    Nəriman Axundzadə ABŞ klubunda debüt edib

    Futbol
    23:26

    İsrail ordusu: İran raketlərinin zərərsizləşdirilməsi üzərində iş aparılır

    Digər ölkələr
    23:07

    ABŞ Nigeriyaya hərbçilər və kəşfiyyat dronları göndərib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti