    Происшествия
    • 22 марта, 2026
    • 00:36
    МЧС призывает соблюдать правила безопасности при розжиге праздничных костров

    Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана обратилось к гражданам с призывом соблюдать пожарную безопасность в период Новруз байрамы, в том числе следовать правилам разведения костров.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении ведомства.

    "При разведении костров допускаются грубые нарушения, включая размещение костра на опасном расстоянии от зданий и сооружений, а также использование бензина и других легковоспламеняющихся, взрывоопасных жидкостей, в результате чего фиксируются пожары и взрывы, наносящие серьезный ущерб жизни и здоровью людей, имуществу и окружающей среде", - говорится в заявлении.

    В МЧС напомнили, что нарушение правил пожарной безопасности влечет за собой ответственность в соответствии с действующим законодательством Азербайджанской Республики, и в отношении лиц, допустивших подобные случаи, принимаются соответствующие административные меры.

    "С учетом вышеизложенного Министерство по чрезвычайным ситуациям в очередной раз обращается к населению с призывом строго соблюдать правила пожарной безопасности во время мероприятий, связанных с Новрузом, в том числе при разведении праздничных костров", - добавили в ведомстве.

    Напомним, что в результате взрыва, произошедшего во время розжига праздничного костра в Сумгайыте, 11 человек, в том числе девять детей, отравились дымом.

