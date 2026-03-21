    Sumqayıtda tonqal yandırılan zaman partlayış baş verib, 10 nəfər xəsarət alıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    • 21 mart, 2026
    • 22:49
    Sumqayıt şəhəri, 7, 8 və 12-ci məhəllələrin kəsişməsində tonqal yandırılan zaman partlayış baş verib.

    Fövqəladə Hallar Nazirliyindən "Report"a verilən məlumata görə, FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri əraziyə cəlb olunub.

    Hadisə yerində əməliyyat şəraitinin ilkin qiymətləndirilməsi zamanı vətəndaşlar tərəfindən tonqalı benzinlə yandıran zaman ani partlayışın baş verdiyi müəyyən olunub.

    Hadisə nəticəsində 8-i uşaq olmaqla, ümumilikdə 10 nəfər xəsarət alıb.

    FHN qüvvələri tərəfindən ərazidə müvafiq təhlükəsizlik tədbirləri görülüb, o cümlədən alovun ətrafa yayılmasının qarşısı alınıb.

    Hadisə ilə əlaqədar aidiyyəti qurumlar tərəfindən araşdırma aparılır.

    Sumqayıt şəhərində Novruz tonqalına normadan artıq yandırıcı maddənin tökülməsi partlayışa səbəb olub.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, hadisə şəhərin Birləşmiş məhəlləsi ərazisində qeydə alınıb.

    Hadisə yerinə hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları cəlb olunub.

    Hazırda hadisənin baş vermə səbəbləri araşdırılır.

    TƏBİB-dən "Report"a bildirilib ki, hadisə nəticəsində xəsarət alanların olub-olmaması ilə bağlı məlumat dəqiqləşdirilir.

    Из-за взрыва при розжиге праздничного костра в Сумгайыте пострадали 10 человек

    23:26

    İsrail ordusu: İran raketlərinin zərərsizləşdirilməsi üzərində iş aparılır

    23:07

    ABŞ Nigeriyaya hərbçilər və kəşfiyyat dronları göndərib

    22:49
    Sumqayıtda tonqal yandırılan zaman partlayış baş verib, 10 nəfər xəsarət alıb - YENİLƏNİB

    22:47

    Musəvi İsrailə kütləvi raket hücumunun olacağını açıqlayıb

    22:20

    İƏT İsrailin Suriyadakı hərbi infrastruktura zərbə endirməsini pisləyib

    21:54

    "Axios": ABŞ kəşfiyyatı İranda tezliklə hakimiyyət dəyişikliyinin olacağına inanmır

    21:39

    Nümayəndələr Palatasının spikeri Conson: ABŞ, demək olar, İrandakı məqsədlərinə çatıb

    21:30

    Fitso Aİ-ni "yaşıl gündəlik"dən imtina etməyə çağırıb

    21:12

    İran İraqa qaz tədarükünü bərpa edib

