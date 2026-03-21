Из-за взрыва при розжиге праздничного костра в Сумгайыте пострадали 10 человек

В результате взрыва, произошедшего при розжиге костра по случаю Новруз байрамы в Сумгайыте, пострадали 10 человек.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Согласно информации, инцидент произошел на пересечении 7, 8 и 12-го кварталов города, по вызову были привлечены сотрудники МЧС.

При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что в момент, когда граждане разжигали костер с помощью бензина, произошел взрыв, из-за которого пострадали 10 человек, включая восьмерых детей.

"Силы МЧС на территории приняли необходимые меры безопасности, было предотвращено распространение огня на прилегающую территорию", - говорится в сообщении.

В связи с инцидентом профильные ведомства проводят проверки.