Из-за взрыва при розжиге праздничного костра в Сумгайыте пострадали 10 человек
Происшествия
- 21 марта, 2026
- 22:53
В результате взрыва, произошедшего при розжиге костра по случаю Новруз байрамы в Сумгайыте, пострадали 10 человек.
Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
Согласно информации, инцидент произошел на пересечении 7, 8 и 12-го кварталов города, по вызову были привлечены сотрудники МЧС.
При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что в момент, когда граждане разжигали костер с помощью бензина, произошел взрыв, из-за которого пострадали 10 человек, включая восьмерых детей.
"Силы МЧС на территории приняли необходимые меры безопасности, было предотвращено распространение огня на прилегающую территорию", - говорится в сообщении.
В связи с инцидентом профильные ведомства проводят проверки.
