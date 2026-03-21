Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз Праздник Рамазан
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз Праздник Рамазан

    Из-за взрыва при розжиге праздничного костра в Сумгайыте пострадали 10 человек

    Происшествия
    • 21 марта, 2026
    • 22:53
    Из-за взрыва при розжиге праздничного костра в Сумгайыте пострадали 10 человек

    В результате взрыва, произошедшего при розжиге костра по случаю Новруз байрамы в Сумгайыте, пострадали 10 человек.

    Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

    Согласно информации, инцидент произошел на пересечении 7, 8 и 12-го кварталов города, по вызову были привлечены сотрудники МЧС.

    При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что в момент, когда граждане разжигали костер с помощью бензина, произошел взрыв, из-за которого пострадали 10 человек, включая восьмерых детей.

    "Силы МЧС на территории приняли необходимые меры безопасности, было предотвращено распространение огня на прилегающую территорию", - говорится в сообщении.

    В связи с инцидентом профильные ведомства проводят проверки.

    Взрыв в Сумгайыте Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Пострадавшие при взрыве
    Видео
    Sumqayıtda tonqal yandırılan zaman partlayış baş verib, 10 nəfər xəsarət alıb - YENİLƏNİB
    Последние новости

