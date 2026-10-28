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    Завтра в Баку ожидается дождь, в районах - снег

    Экология
    • 28 октября, 2026
    • 12:24
    Завтра в Баку ожидается дождь, в районах - снег

    Завтра, 29 октября, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

    В первой половине дня местами возможен моросящий дождь. Будет преобладать северо-восточный и восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 13-15°, днем - 15-17° тепла. Атмосферное давление составит 767 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 65-75%.

    В районах Азербайджана местами ожидаются периодические дожди. В отдельных местах возможны кратковременные интенсивные осадки, грозы и град, в высокогорных районах - снег. Местами временами будет туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 12-16°, днем - 17-20° тепла, в горах ночью - 0-5°, днем - 5-9° тепла.

    Прогноз погоды Национальная служба гидрометеорологии Неблагоприятные погодные условия
    Sabah Bakıda yağış, rayonlarda qar yağacağı gözlənilir - PROQNOZ
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