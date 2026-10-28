Зеленский: Мы хотели бы провести переговоры в Абу-Даби до встречи лидеров США-РФ-КНР

Украинская сторона желает провести встречу с переговорными командами США и России в Абу-Даби до возможной встречи лидеров США, Китая и России.

Как передает Report, об этом журналистам заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Посмотрим, что это будет за встреча. Мы бы очень хотели, чтобы сначала была наша встреча в Абу-Даби", - сказал он.

По его словам, проведение трехсторонней встречи в Абу-Даби зависит от американской стороны, поскольку и российская и украинская стороны уже подтвердили свою готовность.

Комментируя возможную встречу лидеров США, Китая и России - Дональда Трампа, Си Цзиньпина и Влаимира Путина - Зеленский отметил, что на ней предположительно будут обсуждать ситуацию на Ближнем Востоке и российско-украинский конфликт.