Зеленский: Мы хотели бы провести переговоры в Абу-Даби до встречи лидеров США-РФ-КНР
- 28 октября, 2026
- 12:23
Будьте в курсе главных новостей!
Украинская сторона желает провести встречу с переговорными командами США и России в Абу-Даби до возможной встречи лидеров США, Китая и России.
Как передает Report, об этом журналистам заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Посмотрим, что это будет за встреча. Мы бы очень хотели, чтобы сначала была наша встреча в Абу-Даби", - сказал он.
По его словам, проведение трехсторонней встречи в Абу-Даби зависит от американской стороны, поскольку и российская и украинская стороны уже подтвердили свою готовность.
Комментируя возможную встречу лидеров США, Китая и России - Дональда Трампа, Си Цзиньпина и Влаимира Путина - Зеленский отметил, что на ней предположительно будут обсуждать ситуацию на Ближнем Востоке и российско-украинский конфликт.