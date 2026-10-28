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    Зеленский: Мы хотели бы провести переговоры в Абу-Даби до встречи лидеров США-РФ-КНР

    В регионе
    • 28 октября, 2026
    • 12:23
    Зеленский: Мы хотели бы провести переговоры в Абу-Даби до встречи лидеров США-РФ-КНР

    Украинская сторона желает провести встречу с переговорными командами США и России в Абу-Даби до возможной встречи лидеров США, Китая и России.

    Как передает Report, об этом журналистам заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    "Посмотрим, что это будет за встреча. Мы бы очень хотели, чтобы сначала была наша встреча в Абу-Даби", - сказал он.

    По его словам, проведение трехсторонней встречи в Абу-Даби зависит от американской стороны, поскольку и российская и украинская стороны уже подтвердили свою готовность.

    Комментируя возможную встречу лидеров США, Китая и России - Дональда Трампа, Си Цзиньпина и Влаимира Путина - Зеленский отметил, что на ней предположительно будут обсуждать ситуацию на Ближнем Востоке и российско-украинский конфликт.

    Владимир Зеленский Российско-украинский конфликт Трехсторонняя встреча
    Zelenski Əbu-Dabidə ABŞ və Rusiya danışıqlar qrupları ilə görüş keçirməyi təklif edib
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