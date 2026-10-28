İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Zelenski Əbu-Dabidə ABŞ və Rusiya danışıqlar qrupları ilə görüş keçirməyi təklif edib

    Region
    • 28 oktyabr, 2026
    • 12:31
    Zelenski Əbu-Dabidə ABŞ və Rusiya danışıqlar qrupları ilə görüş keçirməyi təklif edib

    Ukrayna tərəfi ABŞ, Çin və Rusiya nümayəndələri ilə mümkün görüşdən əvvəl Əbu-Dabidə ABŞ və Rusiyanın danışıqlar qrupları ilə görüş keçirmək istəyir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə jurnalistlərə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski bildirib.

    "Biz çox istərdik ki, əvvəlcə Əbu-Dabidə bizim görüşümüz olsun", - o deyib.

    V.Zelenskinin sözlərinə görə, Əbu-Dabidə üçtərəfli görüşün keçirilməsi ABŞ tərəfindən asılıdır, çünki həm Rusiya, həm də Ukrayna tərəfi artıq buna hazır olduqlarını təsdiqləyib.

    ABŞ, Çin və Rusiya liderlərinin mümkün görüşünü şərh edən V.Zelenski qeyd edib ki, orada ehtimal ki, Yaxın Şərqdəki vəziyyət və Rusiya-Ukrayna münaqişəsi müzakirə ediləcək.

    Volodimir Zelenski Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ) Rusiya-Ukrayna münaqişəsi
    Зеленский: Мы хотели бы провести переговоры в Абу-Даби до встречи лидеров США-РФ-КНР
    44 filmi
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    13:06
    Azərbaycanda İslam maliyyələşdirməsində vergi maneələrinin aradan qaldırılması təklif olunur
    Maliyyə
    13:03
    Foto
    Azərbaycan Niderland şirkəti ilə rəqəmsal transformasiyanın sürətləndirilməsini müzakirə edib
    İKT
    13:00
    Pakistanlı nazir: Dinlərarası harmoniyanı gücləndirmək üçün Azərbaycanla işləməyə hazırıq
    Din
    12:59
    Foto
    İrandan Rusiyaya 98 kiloqrama yaxın narkotikin keçirilməsinin qarşısı alınıb
    Biznes
    12:59
    Ermənistan Sloveniya ilə siyasi dialoqun genişləndirilməsinə dair memorandum imzalayıb
    Region
    12:58
    Foto
    Üç rayonda yararsız pestisidlərlə çirklənmiş ərazilərin təmizlənməsinə başlanılıb
    Sosial müdafiə
    12:55
    Dmitro Şlapaçenko: "Azərbaycanda gələn il yeni DİM dialoqları keçiriləcək"
    Maliyyə
    12:53
    Foto
    Şirvan suvarma kanalının yenidən qurulması çərçivəsində görülən işlər açıqlanıb
    İnfrastruktur
    12:51
    "World Winners Cup Alanya 2026": Azərbaycanın "Marafon" klubu üçüncü oyunda da məğlub olub
    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti