İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı Ramazan Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı Ramazan Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Floridada ABŞ və Ukrayna nümayəndə heyətləri arasında görüş keçirilib

    Digər ölkələr
    • 22 mart, 2026
    • 00:23
    Floridada ABŞ və Ukrayna nümayəndə heyətləri arasında görüş keçirilib

    Floridada ABŞ və Ukrayna nümayəndə heyətləri arasında danışıqların növbəti raundu keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Stiv Uitkoff "X" sosial şəbəkəsində məlumat yayıb.

    "Bu gün Floridada davam edən vasitəçilik səyləri çərçivəsində konstruktiv görüşlər keçirilib. Danışıqlar hərtərəfli sülh sazişinin bağlanmasına yaxınlaşmaq məqsədilə həll olunmamış məsələlərin nizamlanmasına yönəlib", - o qeyd edib.

    Uitkoffun sözlərinə görə, nümayəndə heyətinə ondan başqa prezidentin kürəkəni Cared Kuşner, Ağ Evin baş məsləhətçisi Coş Qruenbaum, həmçinin ABŞ Dövlət Departamentinin baş siyasi məsləhətçisi Kris Karran daxil olub.

    "Biz həll olunmamış məsələlərin həlli məqsədilə qarşılıqlı fəaliyyətin davam etdirilməsini alqışlayırıq", - Uitkoff əlavə edib.

    Daha əvvəl Mayamidə planlaşdırılan danışıqlar barədə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski məlumat vermişdi.

    Во Флориде состоялась встреча между делегациями США и Украины

    Son xəbərlər

    Digər ölkələr
    Daxili siyasət
    00:23

    Floridada ABŞ və Ukrayna nümayəndə heyətləri arasında görüş keçirilib

    Digər ölkələr
    Hadisə
    Hadisə
    Region
    Futbol
    Digər ölkələr
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti