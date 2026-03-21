Во Флориде состоялась встреча между делегациями США и Украины

Во Флориде прошел очередной раунд переговоров между делегациями США и Украины.

Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщил спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф.

"Сегодня во Флориде провели конструктивные встречи в рамках продолжающихся посреднических усилий. Переговоры были сосредоточены на сужении круга нерешенных вопросов и их урегулировании с целью приближения к заключению всеобъемлющего мирного соглашения", - указал он.

По словам спецпосланника Белого дома, в делегацию, помимо него, вошли зять президента Джаред Кушнер, старший советник Белого дома Джош Грюнбаум, а также старший политический советник Госдепартамента США Крис Карран.

"Мы приветствуем продолжение взаимодействия в целях решения нерешенных вопросов", - добавил Уиткофф.

Ранее о запланированных переговорах в Майами сообщал президент Украины Владимир Зеленский.