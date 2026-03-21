Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз Праздник Рамазан
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз Праздник Рамазан

    Во Флориде состоялась встреча между делегациями США и Украины

    Другие страны
    • 21 марта, 2026
    • 23:38
    Во Флориде состоялась встреча между делегациями США и Украины

    Во Флориде прошел очередной раунд переговоров между делегациями США и Украины.

    Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщил спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф.

    "Сегодня во Флориде провели конструктивные встречи в рамках продолжающихся посреднических усилий. Переговоры были сосредоточены на сужении круга нерешенных вопросов и их урегулировании с целью приближения к заключению всеобъемлющего мирного соглашения", - указал он.

    По словам спецпосланника Белого дома, в делегацию, помимо него, вошли зять президента Джаред Кушнер, старший советник Белого дома Джош Грюнбаум, а также старший политический советник Госдепартамента США Крис Карран.

    "Мы приветствуем продолжение взаимодействия в целях решения нерешенных вопросов", - добавил Уиткофф.

    Ранее о запланированных переговорах в Майами сообщал президент Украины Владимир Зеленский.

    Последние новости

