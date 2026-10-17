Рамин Мамедов обсудил в США опыт Азербайджана в сфере толерантности

Глава Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов в ходе визита в США обсудил на Межрелигиозном форуме G20 опыт Азербайджана в сфере толерантности и мирного сосуществования.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомитет.

В рамках форума Мамедов провел встречи с руководителями ряда фондов и организаций, религиозными и общественными деятелями.

На встрече с президентом Межрелигиозного форума G20 Колом Дурхамом обсуждены связи Азербайджана с форумом, перспективы сотрудничества и продвижение межрелигиозного диалога на международном уровне.

Мамедов проинформировал о "Бакинском процессе", реализуемом по инициативе президента Ильхама Алиева, и о работе по продвижению межкультурного диалога. Он отметил значение VII Всемирного форума по межкультурному диалогу, который пройдет 27-29 октября 2026 года в Баку, и специального пленарного заседания "Межрелигиозный диалог: дорожная карта к общему будущему", организуемого в партнерстве с Альянсом цивилизаций ООН (UNAOC).

В ходе визита также состоялись встречи с членом Кворума двенадцати апостолов Церкви Иисуса Христа Святых последних дней Дэвидом Беднаром, исполнительным директором Сети религиозных и традиционных миротворцев Мохаммедом Эльсануси, директором по стратегическому планированию Совета мусульманских старейшин Мохаммедом Бахри и президентом фонда Stirling Майлзом Хансеном.

На встречах подчеркнут многовековой опыт Азербайджана в мирном сосуществовании культур и религий, обсуждены направления дальнейшего сотрудничества.