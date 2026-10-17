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    Рамин Мамедов обсудил в США опыт Азербайджана в сфере толерантности

    Внешняя политика
    • 17 октября, 2026
    • 16:50
    Рамин Мамедов обсудил в США опыт Азербайджана в сфере толерантности

    Глава Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов в ходе визита в США обсудил на Межрелигиозном форуме G20 опыт Азербайджана в сфере толерантности и мирного сосуществования.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомитет.

    В рамках форума Мамедов провел встречи с руководителями ряда фондов и организаций, религиозными и общественными деятелями.

    На встрече с президентом Межрелигиозного форума G20 Колом Дурхамом обсуждены связи Азербайджана с форумом, перспективы сотрудничества и продвижение межрелигиозного диалога на международном уровне.

    Мамедов проинформировал о "Бакинском процессе", реализуемом по инициативе президента Ильхама Алиева, и о работе по продвижению межкультурного диалога. Он отметил значение VII Всемирного форума по межкультурному диалогу, который пройдет 27-29 октября 2026 года в Баку, и специального пленарного заседания "Межрелигиозный диалог: дорожная карта к общему будущему", организуемого в партнерстве с Альянсом цивилизаций ООН (UNAOC).

    В ходе визита также состоялись встречи с членом Кворума двенадцати апостолов Церкви Иисуса Христа Святых последних дней Дэвидом Беднаром, исполнительным директором Сети религиозных и традиционных миротворцев Мохаммедом Эльсануси, директором по стратегическому планированию Совета мусульманских старейшин Мохаммедом Бахри и президентом фонда Stirling Майлзом Хансеном.

    На встречах подчеркнут многовековой опыт Азербайджана в мирном сосуществовании культур и религий, обсуждены направления дальнейшего сотрудничества.

    Рамин Мамедов Государственный комитет по работе с религиозными организациями Альянс цивилизаций ООН Всемирный форум по межкультурному диалогу
    Ramin Məmmədov G20 iştirakçıları ilə Azərbaycanın tolerantlıq və birgəyaşayış təcrübəsini müzakirə edib
    Ramin Mammadov mulls Azerbaijan's experience in tolerance sphere while in US
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