    • 06 марта, 2026
    • 15:33
    Греция развернет Patriot для защиты Болгарии от угроз со стороны Ирана

    Правительство Греции приняло решение переместить батарею Patriot на север страны для защиты значительной части территории Болгарии от потенциальных воздушных угроз со стороны Ирана.

    Как передает Report, об этом сообщают греческие СМИ.

    Такое заявление сделал министр обороны Греции Никос Дендиас сделал после телефонного разговора с болгарским коллегой Атанасом Заприяновым.

    "На основании соответствующего запроса болгарской стороны, Греция предоставит средства и персонал для защиты Болгарии", – сказал глава Минобороны Греции.

    Кроме батареи Patriot, Греция передислоцирует на север своей территории два истребителя F-16 для "обеспечения дополнительного прикрытия Болгарии", а также отправляет двух старших офицеров Воздушных сил в оперативный центр ВС Болгарии в Софии.

