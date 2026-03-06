Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Швейцария выразила солидарность с Азербайджаном после ударов Ирана по Нахчывану

    Внешняя политика
    • 06 марта, 2026
    • 15:13
    Швейцария выразила солидарность с Азербайджаном после ударов Ирана по Нахчывану

    Посольство Швейцарии в Баку осудило удары Ирана беспилотниками по территории Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана.

    Как передает Report, об этом говорится в публикации посольства в соцсети Faceboоk.

    "Мы осуждаем вчерашние атаки дронов в Нахчыване, которые угрожали безопасности и суверенитету Азербайджана. Мы выражаем полную солидарность с Азербайджаном и с теми, кто пострадал в результате этих атак",- говорится в заявлении.

    Напомним, что 5 марта беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Ирана, атаковали объекты на территории Нахчывана. Один из дронов упал на здание терминала Нахчыванского международного аэропорта, второй - рядом со зданием школы в селе Шекерабад. В результате атаки аэропорта четверо гражданских лиц получили ранения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал действия иранской стороны отвратительным террористическим актом. Президент заявил, что официальные лица Ирана должны дать разъяснения, принести извинения азербайджанской стороне, совершившие этот террористический акт должны быть привлечены к уголовной ответственности.

    İsveçrə İranın Naxçıvana zərbələrindən sonra Azərbaycanla həmrəyliyini ifadə edib
    Switzerland expresses solidarity with Azerbaijan after Iran's strikes on Nakhchivan
