İsveçrə İranın Naxçıvana zərbələrindən sonra Azərbaycanla həmrəyliyini ifadə edib
Xarici siyasət
- 06 mart, 2026
- 15:22
İsveçrənin Bakıdakı səfirliyi İranın pilotsuz uçuş aparatları (PUA) ilə Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar Respublikası (MR) ərazisinə endirdiyi zərbələri pisləyib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə səfirliyin feysbuk sosial şəbəkəsindəki paylaşımında bildirilib.
"Biz dünən Naxçıvanda Azərbaycanın təhlükəsizliyini və suverenliyini təhdid edən dron hücumlarını qınayırıq. Azərbaycanla və bu hücumlardan zərər çəkənlərlə tam həmrəy olduğumuzu bildiririk", - bəyanatda qeyd olunub.
