İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    İsveçrə İranın Naxçıvana zərbələrindən sonra Azərbaycanla həmrəyliyini ifadə edib

    Xarici siyasət
    • 06 mart, 2026
    • 15:22
    İsveçrə İranın Naxçıvana zərbələrindən sonra Azərbaycanla həmrəyliyini ifadə edib

    İsveçrənin Bakıdakı səfirliyi İranın pilotsuz uçuş aparatları (PUA) ilə Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar Respublikası (MR) ərazisinə endirdiyi zərbələri pisləyib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə səfirliyin feysbuk sosial şəbəkəsindəki paylaşımında bildirilib.

    "Biz dünən Naxçıvanda Azərbaycanın təhlükəsizliyini və suverenliyini təhdid edən dron hücumlarını qınayırıq. Azərbaycanla və bu hücumlardan zərər çəkənlərlə tam həmrəy olduğumuzu bildiririk", - bəyanatda qeyd olunub.

    İsveçrə İran Naxçıvan aeroportuna dron hücumu
    Швейцария выразила солидарность с Азербайджаном после ударов Ирана по Нахчывану
    Switzerland expresses solidarity with Azerbaijan after Iran's strikes on Nakhchivan

    Son xəbərlər

    15:36

    Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verilib - YENİLƏNİB

    Ekologiya
    15:36

    "Nar" 8 Mart münasibətilə xanım jurnalistləri təbrik etdi

    İKT
    15:31

    "Kəpəz"də struktur dəyişikliyi həyata keçirilib

    Futbol
    15:28

    Azərbaycanda sosial və işsizlikdən sığorta daxilolmaları artıb

    Maliyyə
    15:27
    Foto

    "Çovdar nekropolu" kitabı ictimaiyyətə təqdim edilib

    İnfrastruktur
    15:22

    İsveçrə İranın Naxçıvana zərbələrindən sonra Azərbaycanla həmrəyliyini ifadə edib

    Xarici siyasət
    15:19

    Azərbaycanda hüquqi şəxsin iflas prosesində olması barədə məlumat dövlət reyestrinə daxil ediləcək

    Maliyyə
    15:19

    "Su obyektlərindən xüsusi məqsədlər üçün istifadə növləri" təsdiqlənib

    Maliyyə
    15:16

    Aydın Əlizadə Bakıdakı Dünya Kubokunda finala yüksəlib

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti