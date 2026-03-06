Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    В села Ходжалы вернулись еще 13 семей

    Внутренняя политика
    • 06 марта, 2026
    • 15:21
    В села Ходжалы вернулись еще 13 семей

    В села Тезебина и Сеидбейли Ходжалинского района вернулись еще 13 семей бывших вынужденных переселенцев в составе 67 человек.

    Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.

    Сообщается, что в село Тезебина вернулись 9 семей в составе 51 человека, а в село Сеидбейли - 4 семьи в составе 16 человек.

    Заместитель исполнительного директора Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Махмуд Эфендиев вручил семьям в городе Ходжалы ключи от новых домов.

    Он также проинформировал о широкомасштабных восстановительных работах, проводимых в городе Ханкенди, Ходжалинском и Агдеринском районах, отметив, что здесь создана вся необходимая инфраструктура для комфортного и безопасного проживания жителей.

    В обоих селах жители полностью обеспечены электроэнергией, природным газом и питьевой водой.

    села Тезебина и Сеидбейли Ходжалинский район Великое возвращение
    Фото
    Xocalıya daha 67 nəfər köçürülüb
    Фото
    67 residents relocated to two villages in Azerbaijan's Khojaly
    Ты - Король

    Последние новости

    16:02

    В Нахчыване изменена дата проведения выпускного экзамен

    Внутренняя политика
    15:59

    Швеция выразила солидарность с Азербайджаном после ударов Ирана по Нахчывану

    Внешняя политика
    15:58

    ЦАХАЛ заявил об уничтожении подземного бункера Хаменеи

    Другие страны
    15:57

    Совет аксакалов выразил поддержку позиции Ильхама Алиева по иранской атаке на Нахчыван

    Внешняя политика
    15:57

    Пезешкиан: Ряд стран предложили посредничество для решения конфликта на Ближнем Востоке

    В регионе
    15:52
    Фото

    В Баку открылась выставка мексиканского художника Jazzamoart

    Культура
    15:52

    Финляндия осудила атаку Ирана на Азербайджан

    В регионе
    15:49

    Поступления по обязательному соцстрахованию в Азербайджане выросли на 6,4%

    Финансы
    15:46

    Кабинет министров утвердил "Виды использования водных объектов для специальных целей"

    Финансы
    Лента новостей