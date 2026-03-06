В села Ходжалы вернулись еще 13 семей

В села Тезебина и Сеидбейли Ходжалинского района вернулись еще 13 семей бывших вынужденных переселенцев в составе 67 человек.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.

Сообщается, что в село Тезебина вернулись 9 семей в составе 51 человека, а в село Сеидбейли - 4 семьи в составе 16 человек.

Заместитель исполнительного директора Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Махмуд Эфендиев вручил семьям в городе Ходжалы ключи от новых домов.

Он также проинформировал о широкомасштабных восстановительных работах, проводимых в городе Ханкенди, Ходжалинском и Агдеринском районах, отметив, что здесь создана вся необходимая инфраструктура для комфортного и безопасного проживания жителей.

В обоих селах жители полностью обеспечены электроэнергией, природным газом и питьевой водой.