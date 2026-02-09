Фидан: Угрозы внезапной войны между США и Ираном нет

Регион не в состоянии вынести последствия еще одной войны.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в прямом эфире телеканала CNN Türk, говоря о напряженности между США и Ираном.

"Мы хотим использовать все возможности для предотвращения возможной войны", - заявил он.

Глава турецкого МИД отметил, что Анкара находится в контакте как с иранской, так и с американской стороной по данному вопросу. Министр также добавил, что стороны проявляют готовность к переговорам.

"В настоящее угрозы внезапной войны [между США и Ираном] нет", - сказал Фидан.