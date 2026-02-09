Fidan: ABŞ ilə İran arasında ani savaş təhlükəsi yoxdur
Region
- 09 fevral, 2026
- 21:42
Region daha bir müharibənin nəticələrini qaldıra biləcək gücdə deyil.
"Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan "CNN Türk" telekanalının canlı efirində ABŞ ilə İran arasındakı gərginlikdən danışarkən deyib.
"Mümkün savaşı önləmək üçün bütün imkanlardan istifadə etmək istəyirik", - Fidan bildirib.
O qeyd edib ki, Türkiyə məsələ ilə bağlı həm İran, həm də ABŞ tərəfi ilə təmasdadır. XİN rəhbəri tərəflərin müzakirələrdə istəkli olduğunu da əlavə edib.
"Hazırda ani savaş təhlükəsi yoxdur", - H. Fidan deyib.
Son xəbərlər
22:08
Ronaldu "Əl-Nəsr" klubunda etiraz aksiyasına son qoyubFutbol
22:07
BMT Baş katibi ŞKTR Prezidenti ilə görüşəcəkDigər ölkələr
21:58
CAREC Azərbaycanın iştirakı ilə ticarət və investisiyaların sadələşdirilməsi üzrə danışıqlara başlayırİnfrastruktur
21:46
KİV: Aİ İndoneziya və Gürcüstan limanlarına qarşı sanksiyalar tətbiq etmək niyyətindədirDigər
21:44
ABŞ Karib dənizində "Aquila II" tankerini saxlayıbDigər ölkələr
21:42
Fidan: ABŞ ilə İran arasında ani savaş təhlükəsi yoxdurRegion
21:29
Ermənistan Prezidenti İrəvanda Cey Di Vensi qəbul edibDigər ölkələr
21:27
Kurban Berdıyev: "Kəpəz"lə matçda baş verənlərə görə azarkeşlərdən üzr istəyirəm"Futbol
21:26
Foto