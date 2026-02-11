İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    "Qarabağ" klubu dünya reytinqində doqquz pillə irəliləyib

    Futbol
    • 11 fevral, 2026
    • 09:07
    "Qarabağ" klubu dünya reytinqində doqquz pillə irəliləyib.

    "Report" xəbər verir ki, bu, Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyasının (IFFHS) açıqladığı siyahıda əksini tapıb.

    "Köhlən atlar" 200 xalla 60-cı sırada qərarlaşıb.

    Ölkənin digər təmsilçilərindən "Sabah" (96 xal) 224-cü yerdən 211-ə qalxıb. "Zirə" (63 xal) 389-cu mövqedən 418-ə, "Araz-Naxçıvan" (59 xal) 456-dan 468-ci pilləyə geriləyib.

    502 klubun yer aldığı siyahıda Fransanın PSJ klubu (595 xal) liderdir.

