"Qarabağ" klubu dünya reytinqində doqquz pillə irəliləyib
Futbol
- 11 fevral, 2026
- 09:07
"Report" xəbər verir ki, bu, Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyasının (IFFHS) açıqladığı siyahıda əksini tapıb.
"Köhlən atlar" 200 xalla 60-cı sırada qərarlaşıb.
Ölkənin digər təmsilçilərindən "Sabah" (96 xal) 224-cü yerdən 211-ə qalxıb. "Zirə" (63 xal) 389-cu mövqedən 418-ə, "Araz-Naxçıvan" (59 xal) 456-dan 468-ci pilləyə geriləyib.
502 klubun yer aldığı siyahıda Fransanın PSJ klubu (595 xal) liderdir.
