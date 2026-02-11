"Карабах" поднялся на девять позиций в мировом рейтинге
Футбол
- 11 февраля, 2026
- 09:29
Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" поднялся на девять позиций в мировом рейтинге.
Как сообщает Report, это отражено в списке, опубликованном Международной федерацией футбольной истории и статистики (IFFHS).
Чемпион Азербайджана занимает 60-е место с 200 очками.
Среди других представителей страны "Сабах" (96 очков) поднялся с 224-го на 211-е место, "Зиря" (63 очка) опустилась с 389-го на 418-е место, а "Араз-Нахчыван" (59 очков) - с 456-го на 468-е место.
Лидером в списке из 502 клубов является французский клуб ПСЖ (595 очков).
