TN: В Буэнос-Айресе во время протестов задержаны 14 человек

По меньшей мере 14 человек были задержаны во время протестов против трудовой реформы, которые прошли 11 февраля у здания Конгресса Аргентины в Буэнос-Айресе.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал TN.

По предварительным данным, задержанные подозреваются в участии в столкновениях с правоохранительными органами.

Как сообщила министр безопасности Алехандра Монтеолива, ранения и травмы получили три жандарма и один полицейский. "Мы установим личности тех, кто напал на сотрудников наших правоохранительных органов", - написала она в X. Монтеолива возложила ответственность за столкновения на небольшую группу представителей левых движений, которые, по мнению властей, пришли на акцию протеста с намерением устроить беспорядки.

Акция протеста была созвана крупнейшими профсоюзами Аргентины. Столкновения на проходившей мирно манифестации начались после того, как группа протестующих стала бросать камни и бутылки с зажигательной смесью в полицию, стоявшую за металлическими щитами, которые были установлены перед зданием парламента. Сначала полицейские применили водометы и слезоточивый газ, а затем сотрудники правоохранительных органов на мотоциклах стали оттеснять толпу с площади.

В декабре 2025 года президент Аргентины Хавьер Милей направил в Конгресс законопроект о трудовой реформе. Предложенный документ меняет законодательство в сторону большей гибкости для работодателей. Среди прочего законопроект сужает основания для судебных процессов по трудовым спорам и ограничивает право на проведение забастовок.