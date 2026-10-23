На Бакинской книжной выставке сегодня прошло более 50 мероприятий

В третий день XII Бакинской международной книжной выставки состоялось более 50 мероприятий.

Как сообщает Report, сегодня на стендах различных издательств, в зонах встреч и презентаций прошли мероприятия с участием авторов и автограф-сессии.

На мероприятии, организованном при участии Азербайджанской национальной библиотеки, посетителям представили редкие рукописи азербайджанских классиков, возвращенные из-за рубежа в страну. Представленные ценные экземпляры были встречены с большим интересом с точки зрения сохранения нашего богатого литературного наследия и передачи его будущим поколениям.

В третий день выставки также прошла встреча с издателями и авторами, приехавшими из Турции.

Отметим, что XII Бакинская международная книжная выставка продлится до 27 октября.

В этом году почетными писателями выставки от Азербайджана стали Народный поэт Сабир Рустамханлы и детская писательница Рейхан Юсифгызы. Среди зарубежных почетных гостей - писательница иранского происхождения Паринуш Сание и британский автор Даррен Симпсон.