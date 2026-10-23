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    На Бакинской книжной выставке сегодня прошло более 50 мероприятий

    Культура
    • 23 октября, 2026
    • 17:11
    На Бакинской книжной выставке сегодня прошло более 50 мероприятий

    В третий день XII Бакинской международной книжной выставки состоялось более 50 мероприятий.

    Как сообщает Report, сегодня на стендах различных издательств, в зонах встреч и презентаций прошли мероприятия с участием авторов и автограф-сессии.

    На мероприятии, организованном при участии Азербайджанской национальной библиотеки, посетителям представили редкие рукописи азербайджанских классиков, возвращенные из-за рубежа в страну. Представленные ценные экземпляры были встречены с большим интересом с точки зрения сохранения нашего богатого литературного наследия и передачи его будущим поколениям.

    В третий день выставки также прошла встреча с издателями и авторами, приехавшими из Турции.

    Отметим, что XII Бакинская международная книжная выставка продлится до 27 октября.

    В этом году почетными писателями выставки от Азербайджана стали Народный поэт Сабир Рустамханлы и детская писательница Рейхан Юсифгызы. Среди зарубежных почетных гостей - писательница иранского происхождения Паринуш Сание и британский автор Даррен Симпсон.

    На Бакинской книжной выставке сегодня прошло более 50 мероприятий
    На Бакинской книжной выставке сегодня прошло более 50 мероприятий
    На Бакинской книжной выставке сегодня прошло более 50 мероприятий
    На Бакинской книжной выставке сегодня прошло более 50 мероприятий

    Бакинская международная книжная выставка-ярмарка Национальная библиотека Азербайджана
    Фото
    XII Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgisinin üçüncü günündə 50-dən çox tədbir keçirilib
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