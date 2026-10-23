ЦБА обсудил развитие рынка облигаций в местных валютах в рамках CAREC

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) обсудил развитие рынков капитала и углубление рынка облигаций в местных валютах в рамках программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (CAREC).

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, обсуждения прошли в Улан-Баторе (Монголия) на первом заседании и международной конференции Форума развития рынков капитала (CMDF), организованных при поддержке Азиатского банка развития.

Азербайджанскую делегацию возглавил генеральный директор ЦБА Тарлан Расулов.

Участники из 11 стран CAREC обсудили управление форумом, стратегию на 2027-2031 годы, операционную структуру и создание рабочих групп. CMDF призван содействовать обмену опытом между регуляторами и развитию рынков капитала через региональное сотрудничество.

На конференции также рассмотрели расширение доступа малого и среднего бизнеса к финансированию через рынки капитала, региональное взаимодействие и цифровую трансформацию отрасли.