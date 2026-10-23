В Шереметьево предупредили о более длительном ожидании рейсов из-за мер безопасности
Другие страны
- 23 октября, 2026
- 17:03
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Московский аэропорт "Шереметьево" предупредил пассажиров о возможном увеличении времени ожидания рейсов и корректировках в расписании.
Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу аэропорта, ограничения связаны с мерами по обеспечению безопасности полетов в связи с объявленной ранее воздушной тревогой.
"Возможны корректировки в расписании полетов. В связи с мерами по обеспечению безопасности полетов пассажирам нужно быть готовым к более длительному ожиданию", - говорится в сообщении аэропорта.
По данным онлайн-табло, из 45 запланированных вылетов один рейс отменен, 19 перенесены на более позднее время. Из примерно 30 рейсов на прилет 13 перенесены, 14 отменены.
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