В Шереметьево предупредили о более длительном ожидании рейсов из-за мер безопасности

Московский аэропорт "Шереметьево" предупредил пассажиров о возможном увеличении времени ожидания рейсов и корректировках в расписании.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу аэропорта, ограничения связаны с мерами по обеспечению безопасности полетов в связи с объявленной ранее воздушной тревогой.

"Возможны корректировки в расписании полетов. В связи с мерами по обеспечению безопасности полетов пассажирам нужно быть готовым к более длительному ожиданию", - говорится в сообщении аэропорта.

По данным онлайн-табло, из 45 запланированных вылетов один рейс отменен, 19 перенесены на более позднее время. Из примерно 30 рейсов на прилет 13 перенесены, 14 отменены.