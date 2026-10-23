Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Фон дер Ляйен: ЕС планирует разблокировать средства для Венгрии до конца года

    Другие страны
    • 23 октября, 2026
    • 17:13
    Фон дер Ляйен: ЕС планирует разблокировать средства для Венгрии до конца года

    Евросоюз намерен до конца 2026 года открыть Венгрии доступ к дополнительному финансированию.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в Национальном собрании Венгрии по случаю 70-летия Венгерского восстания 1956 года.

    Она отметила прогресс нового правительства Петера Мадьяра в борьбе с коррупцией и укреплении верховенства права.

    "Ваша усердная работа приносит результаты", - сказала фон дер Ляйен, подчеркнув, что власти усилили меры по борьбе с коррупцией и повысили прозрачность расходования государственных средств.

    Она также отметила, что Венгрия вновь получила доступ к программе Horizon Europe, а венгерские студенты могут участвовать в Erasmus+. До конца года Еврокомиссия рассчитывает расширить доступ страны к финансированию, в том числе в рамках программы NextGenerationEU и средств, связанных с академической свободой.

    Фон дер Ляйен подчеркнула, что восстановление доверия инвесторов и приверженность Будапешта общему европейскому будущему укрепляют Евросоюз.

    Лидеры ЕС и ряда европейских стран прибыли в Венгрию для участия в памятных мероприятиях, посвященных Венгерскому восстанию 1956 года. Тогда участники массовых протестов выступили за свободу, демократию и независимость от советского контроля. Восстание было жестоко подавлено советскими войсками; десятки тысяч венгров были убиты или ранены, около 200 тыс. человек покинули страну.

    По словам главы Еврокомиссии, события 1956 года напоминают о том, что демократия не является гарантированным достижением и каждое поколение должно защищать свободу.

    Она также назвала результаты недавних выборов в Венгрии свидетельством того, что демократический откат можно преодолеть, а будущее демократии зависит от граждан.

    Урсула фон дер Ляйен Европейский союз (ЕС) Еврокомиссия Венгрия
    44 filmi
    MiniBoss

    Последние новости

    17:51
    Цена нефти марки Brent превысила $116 за баррель - Обновлено-4
    Энергетика
    17:49
    Мариан де Йонг о визите главы МИД Нидерландов: Амстердам и Баку примут дорожную карту до 2029г - Эксклюзив
    Внешняя политика
    17:47
    Доходы Азербайджана от экспорта фруктов и овощей выросли на 11,4%
    Бизнес
    17:44
    На холодильном складе в Шаруре произошел несчастный случай, погиб человек
    Происшествия
    17:43
    Глава МВД Франции назвал инцидент со стрельбой терактом - Обновлено
    Другие страны
    17:40
    МИД Молдовы осудил удар по судну с гражданами Азербайджана и Украины
    Другие страны
    17:40
    В Азербайджане утвержден порядок определения происхождения ненефтегазовых товаров
    Бизнес
    17:38
    Кабмин утвердил перечень лиц и операций, не подпадающих под экспортную компенсацию
    Бизнес
    17:37
    Мелания Трамп: Россия и Украина договорились о прекращении огня в Олешках с 29 октября
    Другие страны
    Лента новостей