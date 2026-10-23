Фон дер Ляйен: ЕС планирует разблокировать средства для Венгрии до конца года

Евросоюз намерен до конца 2026 года открыть Венгрии доступ к дополнительному финансированию.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в Национальном собрании Венгрии по случаю 70-летия Венгерского восстания 1956 года.

Она отметила прогресс нового правительства Петера Мадьяра в борьбе с коррупцией и укреплении верховенства права.

"Ваша усердная работа приносит результаты", - сказала фон дер Ляйен, подчеркнув, что власти усилили меры по борьбе с коррупцией и повысили прозрачность расходования государственных средств.

Она также отметила, что Венгрия вновь получила доступ к программе Horizon Europe, а венгерские студенты могут участвовать в Erasmus+. До конца года Еврокомиссия рассчитывает расширить доступ страны к финансированию, в том числе в рамках программы NextGenerationEU и средств, связанных с академической свободой.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что восстановление доверия инвесторов и приверженность Будапешта общему европейскому будущему укрепляют Евросоюз.

Лидеры ЕС и ряда европейских стран прибыли в Венгрию для участия в памятных мероприятиях, посвященных Венгерскому восстанию 1956 года. Тогда участники массовых протестов выступили за свободу, демократию и независимость от советского контроля. Восстание было жестоко подавлено советскими войсками; десятки тысяч венгров были убиты или ранены, около 200 тыс. человек покинули страну.

По словам главы Еврокомиссии, события 1956 года напоминают о том, что демократия не является гарантированным достижением и каждое поколение должно защищать свободу.

Она также назвала результаты недавних выборов в Венгрии свидетельством того, что демократический откат можно преодолеть, а будущее демократии зависит от граждан.