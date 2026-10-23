Из-за морской блокады импорт в южные порты Ирана сократился на 25%

Импорт в южные порты Ирана сократился на 25% из-за морской блокады.

Об этом, как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, заявил глава администрации президента Масуда Пезешкиана Мохсен Хаджимирзаи.

По его словам, предприниматели и производители нарастили импорт и экспорт через альтернативные торговые маршруты, используя возможности 15 соседних стран.

За первые шесть месяцев этого года через порт Имама Хомейни импортировали 6,4 млн тонн товаров на $2,9 млрд - на 34% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За 10 месяцев этого года через порты провинции импортировали 857 тыс. тонн продукции на $2,65 млрд.