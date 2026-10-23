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    Из-за морской блокады импорт в южные порты Ирана сократился на 25%

    В регионе
    • 23 октября, 2026
    • 17:32
    Из-за морской блокады импорт в южные порты Ирана сократился на 25%

    Импорт в южные порты Ирана сократился на 25% из-за морской блокады.

    Об этом, как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, заявил глава администрации президента Масуда Пезешкиана Мохсен Хаджимирзаи.

    По его словам, предприниматели и производители нарастили импорт и экспорт через альтернативные торговые маршруты, используя возможности 15 соседних стран.

    За первые шесть месяцев этого года через порт Имама Хомейни импортировали 6,4 млн тонн товаров на $2,9 млрд - на 34% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

    За 10 месяцев этого года через порты провинции импортировали 857 тыс. тонн продукции на $2,65 млрд.

    Исламская Республика Иран Морская блокада
    Blokada səbəbindən İranın cənub limanlarında idxal 25 % azalıb
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