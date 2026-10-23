Из-за морской блокады импорт в южные порты Ирана сократился на 25%
В регионе
- 23 октября, 2026
- 17:32
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Импорт в южные порты Ирана сократился на 25% из-за морской блокады.
Об этом, как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, заявил глава администрации президента Масуда Пезешкиана Мохсен Хаджимирзаи.
По его словам, предприниматели и производители нарастили импорт и экспорт через альтернативные торговые маршруты, используя возможности 15 соседних стран.
За первые шесть месяцев этого года через порт Имама Хомейни импортировали 6,4 млн тонн товаров на $2,9 млрд - на 34% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
За 10 месяцев этого года через порты провинции импортировали 857 тыс. тонн продукции на $2,65 млрд.
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