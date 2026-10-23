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    Blokada səbəbindən İranın cənub limanlarında idxal 25 % azalıb

    Region
    • 23 oktyabr, 2026
    • 17:15
    Blokada səbəbindən İranın cənub limanlarında idxal 25 % azalıb

    Blokadaya görə İranın cənub bölgəsində limanlarına idxal 25 faiz azalıb.

    "Report" İran mediasına istinadən xəbər verir ki, bunu Prezident Məsud Pezeşkianın administrasiyasının rəhbəri Möhsün Hacımirzəyi deyib.

    Onun sözlərinə görə, iş adamları, istehsalçılar və iqtisadi fəallar 15 qonşu ölkənin imkanlarından istifadə edərək alternativ ticarət marşrutları ilə məhsul idxalatı və ixracatını artırıblar.

    Qeyd edək ki, İmam Xomeyni cənub limanında bu ilin ilk 6 ayı ərzində 2,9 milyard dollar dəyərində 6,4 milyon ton mal idxal edilib. Ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə bu, həcmdə 34% azalma deməkdir.

    Əyalət limanları vasitəsilə bu ilin 10 aylıq məlumatlarına əsasən, 2,65 milyard dollar dəyərində 857 000 ton məhsul idxal edilib.

    Məsud Pezeşkian İran İslam Respublikası
    Из-за морской блокады импорт в южные порты Ирана сократился на 25%
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