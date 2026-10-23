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    РЖД прорабатывает сухопутный маршрут поставок фруктов из Азербайджана и Турции в РФ

    Другие страны
    • 23 октября, 2026
    • 17:00
    РЖД прорабатывает сухопутный маршрут поставок фруктов из Азербайджана и Турции в РФ

    ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) прорабатывает возможность доставки плодоовощной продукции из Азербайджана и Турции в Россию по сухопутному маршруту транзитом через Грузию.

    Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил первый заместитель генерального директора РЖД Вадим Михайлов на Веронском евразийском экономическом форуме в Стамбуле.

    По его словам, развивается международный транспортный коридор "Север - Юг", связывающий Россию со странами Ближнего Востока, Центральной и Юго-Восточной Азии. Его протяженность превышает 7 тыс. км - от Санкт-Петербурга до портов Ирана и Индии.

    "Основными драйверами роста в этом году стали транскаспийские и западные маршруты через Азербайджан и Иран, где объемы перевозок возросли соответственно на 19 и 24%. Дополнительный вклад внесли транзитные перевозки между Беларусью и Афганистаном. Для российских ритейлеров прорабатываются варианты доставки плодоовощной продукции из Турции и Азербайджана по сухопутному маршруту транзитом через территорию Грузии", - заявил Михайлов.

    Российские железные дороги (РЖД) Транспортный коридор Север-Юг Сельское хозяйство Азербайджана Турция
    Rusiya Azərbaycandan meyvəni yeni quru yolu ilə tədarük etmək istəyir
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