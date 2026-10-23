Макрон отложил запланированный на конец октября визит в Нигерию и Сенегал

Президент Франции Эмманюэль Макрон отложил запланированную на 28-31 октября визит в Нигерию и Сенегал из-за ситуации в стране.

Как передает Report, об этом сообщает издание Le Figaro со ссылкой на источник.

"Поскольку запланированная поездка в Западную Африку была частью дипломатической и кооперативной программы, не имеющей прямой связи со стратегической чрезвычайной ситуацией в сфере поставок, то Макрон решил отложить ее на более поздний срок и проинформировал своих партнеров", - добавил тот же источник.

В ходе трехдневнего турне по Ближнему Востоку Макрон договорился о ежемесячных поставках почти 300 тыс. тонн дизельного топлива из ОАЭ, Бахрейна и Саудовской Аравии, а также объемов сжиженного природного газа из Катара.