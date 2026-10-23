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    "Габала" обыграла "Араз-Нахчыван" в первом матче IX тура Премьер-лиги Азербайджана

    Футбол
    • 23 октября, 2026
    • 17:12
    Габала обыграла Араз-Нахчыван в первом матче IX тура Премьер-лиги Азербайджана

    Сегодня стартовал IX тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

    Как сообщает Report, в первом матче дня "Араз-Нахчыван" принимал "Габалу" в Шамахе. Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:1.

    Благодаря этой победе "Габала" с 7 очками занимает 9-е место в турнирной таблице. "Араз-Нахчыван" с 2 очками находится на последнем, 12-м месте.

    Сегодня будет сыгран еще один матч тура - "Зиря" дома примет "Сумгайыт".

    IX тур Премьер-лиги Азербайджана завершится 25 октября.

    Премьер-лига Азербайджана Футбол Азербайджана ФК Габала ФК Араз-Нахчыван
    Azərbaycan Premyer Liqası: IX turun açılış oyununda "Qəbələ" "Araz-Naxçıvan"ı məğlub edib
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