"Габала" обыграла "Араз-Нахчыван" в первом матче IX тура Премьер-лиги Азербайджана

Сегодня стартовал IX тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, в первом матче дня "Араз-Нахчыван" принимал "Габалу" в Шамахе. Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:1.

Благодаря этой победе "Габала" с 7 очками занимает 9-е место в турнирной таблице. "Араз-Нахчыван" с 2 очками находится на последнем, 12-м месте.

Сегодня будет сыгран еще один матч тура - "Зиря" дома примет "Сумгайыт".

IX тур Премьер-лиги Азербайджана завершится 25 октября.