"Габала" обыграла "Араз-Нахчыван" в первом матче IX тура Премьер-лиги Азербайджана
Футбол
- 23 октября, 2026
- 17:12
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Сегодня стартовал IX тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report, в первом матче дня "Араз-Нахчыван" принимал "Габалу" в Шамахе. Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:1.
Благодаря этой победе "Габала" с 7 очками занимает 9-е место в турнирной таблице. "Араз-Нахчыван" с 2 очками находится на последнем, 12-м месте.
Сегодня будет сыгран еще один матч тура - "Зиря" дома примет "Сумгайыт".
IX тур Премьер-лиги Азербайджана завершится 25 октября.
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