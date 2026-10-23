Azərbaycan Premyer Liqası: IX turun açılış oyununda "Qəbələ" "Araz-Naxçıvan"ı məğlub edib
Futbol
- 23 oktyabr, 2026
- 16:55
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Misli Premyer Liqasında IX tura start verilib.
"Report"un məlumatına görə, günün ilk oyununda "Araz-Naxçıvan" Şamaxıda "Qəbələ"ni qəbul edib.
Qonaqlar Şamaxı şəhər stadionunda baş tutan qarşılaşmadan qalib ayrılıb - 2:1.
"Qırmızı-qaralar"ın qollarını 8-ci dəqiqədə İsmael Akinade, 48-ci dəqiqədə İsaak Amoah vurublar. Meydan sahiblərindən 36-cı dəqiqədə Mohamed Mara fərqlənib.
Qələbə sayəsində xallarını sayını 7-yə çatdıran "Qəbələ" 9-cu pillədə qərarlaşıb. "Araz-Naxçıvan" 2 xalla sonuncu - 12-ci sırada qalıb.
Günün ikinci görüşündə "Zirə" doğma meydanda "Sumqayıt"ı sınağa çəkəcək.
Xatırladaq ki, Azərbaycan Premyer Liqasında IX tura oktyabrın 25-də yekun vurulacaq.
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