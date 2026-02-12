Мандат специального представителя по диалогу Белград–Приштина продлен

Совет Европейского союза продлил мандат специального представителя по диалогу Белград–Приштина.

Как передает балканское бюро Report, мандат специального представителя ЕС по диалогу Белград–Приштина Петера Соренсена продлен на два года - до 29 февраля 2028 года.

Отметим, что Соренсен впервые был назначен на эту должность в январе 2025 года.

Совет также продлил на два года - до 29 февраля 2028 года - мандат специального представителя ЕС по правам человека Кайсы Оллонгрена. Оллонгрен была впервые назначена на этот пост в июне 2025 года.

В сообщении подчеркивается, что специальные представители ЕС выдвигаются Верховным представителем и назначаются Советом. Их задача - продвигать политику и интересы ЕС в конкретных регионах и странах, а также по вопросам, представляющим особую значимость для Союза. Они активно участвуют в усилиях по укреплению реформ, стабильности и верховенства права.

Также отмечено, что в настоящее время одиннадцать специальных представителей ЕС оказывают поддержку Верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.