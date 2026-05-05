    В ЦИУТ создан Центр транспортных операций в связи с WUF13

    В ЦИУТ создан Центр транспортных операций в связи с WUF13

    В Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) создан Центр транспортных операций в связи с предстоящей в Баку 13-й сессией Всемирного форума городов (WUF13).

    Как сообщает Report, об этом заявил начальник ЦИУТ Намидан Пириев на брифинге, посвященном презентации плана управления транспортом.

    По его словам, цель состоит в более оперативном управлении транспортными операциями и организации совместной деятельности с другими структурами:

    "В центре ежедневно будут нести службу представители государственных органов и других профильных структур. Помимо управления транспортными операциями, в случае возникновения каких-либо инцидентов ответственные лица будут оперативно реагировать для их предотвращения. Также будет обеспечен незамедлительный обмен информацией и организовано скоординированное взаимодействие между всеми структурами".

    Отметим, что WUF13 пройдет 17-22 мая в Баку. Форум проводится в тесном сотрудничестве Азербайджана с Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и направлен на обмен международным опытом в сфере устойчивого градостроительства, "умных городов" и инновационных городских решений.

    WUF13 ilə bağlı Nəqliyyat Əməliyyatları Mərkəzi yaradılıb
    Transport Operations Center established for WUF13 in Baku

