Фон дер Ляйен заявила о подписании партнерства по связанности с Арменией
В регионе
- 05 мая, 2026
- 11:50
Европейский союз и Армения подписали документ о "Партнерство о связанности".
Об этом Report сообщает со ссылкой на пост председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в X.
"Подписано! Партнерство о связанности. От транспортной сферы до энергетического сектора и цифровых сетей - оно способно превратить Армению в стратегический хаб на стыке континентов. Это союз ЕС, Южного Кавказа и Центральной Азии", - отметила фон дер Ляйен в своей публикации.
✍️Signed!— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 5, 2026
The 🇪🇺🇦🇲 Connectivity Partnership.
From transport to energy and digital networks, it can turn Armenia into a strategic hub at the crossroads of continents.
Linking the EU, the South Caucasus & Central Asia. pic.twitter.com/4KXB0f5kWv
