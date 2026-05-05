    Фон дер Ляйен заявила о подписании партнерства по связанности с Арменией

    • 05 мая, 2026
    • 11:50
    Европейский союз и Армения подписали документ о "Партнерство о связанности".

    Об этом Report сообщает со ссылкой на пост председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в X.

    "Подписано! Партнерство о связанности. От транспортной сферы до энергетического сектора и цифровых сетей - оно способно превратить Армению в стратегический хаб на стыке континентов. Это союз ЕС, Южного Кавказа и Центральной Азии", - отметила фон дер Ляйен в своей публикации.

    Урсула фон дер Ляйен Саммит ЕС - Армения Армения Европейский союз (ЕС)
    Fon der Lyayen Ermənistanla əlaqəlilik üzrə tərəfdaşlığın imzalandığını açıqlayıb

