İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    Fon der Lyayen Ermənistanla əlaqəlilik üzrə tərəfdaşlığın imzalandığını açıqlayıb

    Region
    • 05 may, 2026
    • 12:12
    Fon der Lyayen Ermənistanla əlaqəlilik üzrə tərəfdaşlığın imzalandığını açıqlayıb
    Ursula fon der Lyayen

    Avropa İttifaqı (Aİ) və Ermənistan "Əlaqəlilik üzrə tərəfdaşlıq" haqqında sənəd imzalayıblar.

    Bu barədə "Report" Avropa Komissiyasının sədri Ursula fon der Lyayenin "X"dəki paylaşımına istinadən xəbər verir.

    "İmzalandı! Əlaqəlilik üzrə tərəfdaşlıq. Nəqliyyat sahəsindən tutmuş enerji sektoruna və rəqəmsal şəbəkələrə qədər - o, Ermənistanı qitələrin kəsişməsində strateji haba çevirməyə qadirdir. Bu, Aİ, Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiyanın birliyidir", - fon der Lyayen paylaşımında qeyd edib.

    Avropa İttifaqı (Aİ) Ursula fon der Lyayen Ermənistan
    Фон дер Ляйен заявила о подписании партнерства по связанности с Арменией

    Son xəbərlər

    20:57

    "Sabah" ardıcıl dördüncü dəfə Azərbaycan Basketbol Liqasının qalibi olub

    Komanda
    20:57

    Rusiyanın Zaporojyeyə zərbələri nəticəsində ölənlərin sayı 9 nəfərə çatıb

    Digər ölkələr
    20:35

    Tramp qalib gəlmək istədiyi üçün İran iqtisadiyyatının çökəcəyinə ümid edir

    Digər ölkələr
    20:29

    Sakin: Şəkidə WUF13 Festivalının keçirilməsi bizi çox sevindirir

    Daxili siyasət
    20:25
    Foto

    Vüqar Mustafayev "SAHA 2026"da müdafiə sənayesi üzrə əməkdaşlığı müzakirə edib - YENİLƏNİB

    Hərbi
    20:17

    Zelenski: Kramatorska endirilən zərbə nəticəsində 5 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    20:16

    ABŞ Hörmüz boğazında planlaşdırılan əməliyyatla bağlı İranı məlumatlandırıb

    Digər ölkələr
    20:10

    İlham Əliyev: Azərbaycan enerji təhlükəsizliyinin təmin olunması baxımından həmişə Aİ-nin etibarlı tərəfdaşıdır

    Daxili siyasət
    20:08
    Video

    Mehriban Əliyeva Bakıda keçirilən sərgilərlə tanışlıqdan videogörüntü paylaşıb

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti