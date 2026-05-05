Шариф: Пакистан призывает США и Иран обеспечить соблюдение режима прекращения огня
- 05 мая, 2026
- 11:47
Пакистан призывает США и Иран обеспечить соблюдение режима прекращения огня, а также сохранять пространство для диалога.
Как передает Report, об этом премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф написал в соцсети Х.
"Пакистан решительно осуждает ракетные и беспилотные атаки на гражданскую инфраструктуру в Объединенных Арабских Эмиратах прошлой ночью. <...> Крайне важно, чтобы режим прекращения огня [между США и Ираном] соблюдался, чтобы обеспечить необходимое дипломатическое пространство для диалога, ведущего к прочному миру и стабильности в регионе", - отметил он.
Pakistan strongly condemns the missile and drone attacks on civilian infrastructure in the United Arab Emirates last night. I express full solidarity with His Highness @MohamedBinZayed. Pakistan stands firmly with our Emirati brothers and sisters as well as with the Government of…— Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) May 5, 2026