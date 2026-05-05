Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Таиланд одобрил экстренный пакет займов на $12,2 млрд на фоне ситуации вокруг Ирана

    Другие страны
    • 05 мая, 2026
    • 11:52
    Таиланд одобрил экстренный пакет займов на $12,2 млрд на фоне ситуации вокруг Ирана

    Правительство Таиланда одобрило экстренный пакет займов на сумму $12,2 млрд для смягчения экономических последствий войны США и Израиля против Ирана.

    Как передает Report со ссылкой на Al-Jazeera, решение стало одной из крупнейших программ заимствований в истории страны за последние десятилетия.

    Средства планируется направить на стимулирование внутреннего спроса и поддержку населения на фоне ухудшения экономической ситуации.

    На прошлой неделе министерство финансов Таиланда снизило прогноз роста ВВП страны до 1,6% против 2,4% годом ранее.

    Экстренный кредитный пакет будет использоваться в период с июня по сентябрь. В рамках программы также предусмотрена помощь более чем 20 млн малообеспеченных граждан через государственную схему Thais Help Thais, направленную на снижение стоимости жизни.

    Тайланд Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Ормузский пролив Энергетический кризис Экономический кризис

    Последние новости

    20:59

    Ильхам Алиев: Азербайджан всегда был надежным партнером ЕС с точки зрения обеспечения энергобезопасности

    Внутренняя политика
    20:54
    Фото

    Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с верховным представителем ЕС

    Внешняя политика
    20:50

    Число погибших при ударах ВС РФ по Запорожью достигло 9 человек

    Другие страны
    20:37
    Фото

    Вугар Мустафаев обсудил расширение оборонного сотрудничества с рядом стран - ОБНОВЛЕНО

    Армия
    20:20

    Трамп надеется на крах экономики Ирана, потому что хочет победить

    Другие страны
    20:11
    Видео

    Мехрибан Алиева поделилась видеокадрами с выставок Caspian Agro Week и InterFood Azerbaijan

    Внутренняя политика
    20:07

    Зеленский: Пять человек погибли в результате удара по Краматорску

    Другие страны
    19:54

    США уведомили Иран о предстоящей операции в Ормузском проливе

    Другие страны
    19:43

    В Чаде при нападении боевиков погибли 23 военных

    Другие страны
    Лента новостей