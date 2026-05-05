Таиланд одобрил экстренный пакет займов на $12,2 млрд на фоне ситуации вокруг Ирана

Правительство Таиланда одобрило экстренный пакет займов на сумму $12,2 млрд для смягчения экономических последствий войны США и Израиля против Ирана.

Как передает Report со ссылкой на Al-Jazeera, решение стало одной из крупнейших программ заимствований в истории страны за последние десятилетия.

Средства планируется направить на стимулирование внутреннего спроса и поддержку населения на фоне ухудшения экономической ситуации.

На прошлой неделе министерство финансов Таиланда снизило прогноз роста ВВП страны до 1,6% против 2,4% годом ранее.

Экстренный кредитный пакет будет использоваться в период с июня по сентябрь. В рамках программы также предусмотрена помощь более чем 20 млн малообеспеченных граждан через государственную схему Thais Help Thais, направленную на снижение стоимости жизни.