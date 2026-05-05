    Пашинян: Соответствие стандартам ЕС - первоочередная цель Армении

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что соответствие европейским стандартам является приоритетной задачей для его страны.

    Как передает Report, об этом он заявил, выступая с совместным заявлением с президентом Совета ЕС Антониу Коштой и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен по итогам саммита Армения - ЕС в Ереване.

    "Наша цель - как можно быстрее добиться того, чтобы Армения соответствовала стандартам Европейского союза. Я говорил об этом раньше и хочу подчеркнуть это снова", - отметил Пашинян, назвав эту задачу "первоочередной" для Армении.

    Он также вновь отметил, что даже если Ереван не сможет вступить в Евросоюз, страна окажется в выигрышной позиции, так как будет соответствовать европейским стандартам.

    Никол Пашинян Евросоюз Антониу Кошта Урсула фон дер Ляйен Вступление в ЕС
    Paşinyan: Aİ standartlarına uyğunluq Ermənistanın birinci dərəcəli məqsədidir
    Pashinyan: Aligning with EU standards is Armenia's top priority

