Пашинян: Соответствие стандартам ЕС - первоочередная цель Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что соответствие европейским стандартам является приоритетной задачей для его страны.

Как передает Report, об этом он заявил, выступая с совместным заявлением с президентом Совета ЕС Антониу Коштой и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен по итогам саммита Армения - ЕС в Ереване.

"Наша цель - как можно быстрее добиться того, чтобы Армения соответствовала стандартам Европейского союза. Я говорил об этом раньше и хочу подчеркнуть это снова", - отметил Пашинян, назвав эту задачу "первоочередной" для Армении.

Он также вновь отметил, что даже если Ереван не сможет вступить в Евросоюз, страна окажется в выигрышной позиции, так как будет соответствовать европейским стандартам.