    Сунния Дуррани-Джамал: Азербайджан запросил у АБР содействие в развитии офшорной ветроэнергетики

    • 05 мая, 2026
    Сунния Дуррани-Джамал: Азербайджан запросил у АБР содействие в развитии офшорной ветроэнергетики

    Азербайджан направил в Азиатский банк развития (АБР) запрос об оказании содействия в формировании инфраструктуры для офшорной (морской) ветровой энергетики.

    Об этом сообщила глава представительства АБР в Азербайджане Сунния Дуррани-Джамал, отвечая на вопрос журналиста Report в ходе пресс-конференции, посвященной работе АБР в Центральной и Западной Азии, проходящей в рамках 59-го ежегодного заседания Совета управляющих АБР в Самарканде.

    Как отметила С.Дуррани-Джамал, возобновляемые источники энергии на сегодняшний день превратились в значимую составляющую энергетического портфеля страны в контексте диверсификации азербайджанской экономики.

    "И это приобрело для нас особую важность с точки зрения развития частного сектора. На данный момент нами реализованы три проекта в области солнечной генерации, а теперь мы намерены поддержать правительство в продвижении ветроэнергетического направления. Насколько мне известно, в настоящее время ведется оценка потенциала в области ветровой энергетики, и к нам поступил запрос о содействии в создании инфраструктуры для офшорной ветроэнергетики.

    Вместе с тем, обращая внимание на соседние государства, в частности Грузию, мы также изучаем водородное направление. Мне известно, что Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) весьма активно действует в данном секторе в Азербайджане, поэтому это еще один перспективный энергетический ресурс, который может транспортироваться через Каспийский и Черноморский кабельные маршруты", - заявила глава представительства АБР.

    Sunniya Durrani-Jamal: Azerbaijan requested assistance from ADB in developing offshore wind energy

