Капитан мадридского "Реала" может покинуть клуб по окончании сезона
Футбол
- 09 февраля, 2026
- 23:15
Капитан мадридского "Реала" Дани Карвахаль может покинуть команду в конце текущего сезона.
Как сообщает Report со ссылкой на издание The Athletic, руководство "сливочных" пока не приняло окончательного решения относительно продления контракта с 34-летним защитником.
Клуб уже начал рассматривать альтернативные варианты с учетом возможного ухода Карвахаля.
Отметим, что испанец защищает цвета "Реала" с 2013 года. Его действующий контракт с клубом рассчитан до конца сезона 2025/2026. В текущем сезоне игрок вышел на поле в 10 матчах, результативными действиями не отличился.
Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 7 млн евро.
Последние новости
00:01
Европарламент проведет ускоренное голосование по выделению кредита УкраинеДругие страны
23:50
Зеленский: Предстоят значительные международные мероприятия в связи с безопасностьюДругие страны
23:38
В ДР Конго более 10 человек погибли при оползне на шахтеДругие страны
23:27
Bloomberg: ЕС готовит варианты закрепления членства Украины в союзеДругие страны
23:15
Капитан мадридского "Реала" может покинуть клуб по окончании сезонаФутбол
23:02
Генсек ООН встретится с президентом ТРСКДругие страны
22:49
В Украине сообщили о крушении вертолета Ми-24Другие страны
22:40
Фидан: Угрозы внезапной войны между США и Ираном нетВ регионе
22:32