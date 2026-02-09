Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Капитан мадридского Реала может покинуть клуб по окончании сезона

    Капитан мадридского "Реала" Дани Карвахаль может покинуть команду в конце текущего сезона.

    Как сообщает Report со ссылкой на издание The Athletic, руководство "сливочных" пока не приняло окончательного решения относительно продления контракта с 34-летним защитником.

    Клуб уже начал рассматривать альтернативные варианты с учетом возможного ухода Карвахаля.

    Отметим, что испанец защищает цвета "Реала" с 2013 года. Его действующий контракт с клубом рассчитан до конца сезона 2025/2026. В текущем сезоне игрок вышел на поле в 10 матчах, результативными действиями не отличился.

    Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 7 млн евро.

