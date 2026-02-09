Капитан мадридского "Реала" может покинуть клуб по окончании сезона

Капитан мадридского "Реала" Дани Карвахаль может покинуть команду в конце текущего сезона.

Как сообщает Report со ссылкой на издание The Athletic, руководство "сливочных" пока не приняло окончательного решения относительно продления контракта с 34-летним защитником.

Клуб уже начал рассматривать альтернативные варианты с учетом возможного ухода Карвахаля.

Отметим, что испанец защищает цвета "Реала" с 2013 года. Его действующий контракт с клубом рассчитан до конца сезона 2025/2026. В текущем сезоне игрок вышел на поле в 10 матчах, результативными действиями не отличился.

Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 7 млн евро.