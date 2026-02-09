Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Bloomberg: ЕС готовит варианты закрепления членства Украины в союзе

    • 09 февраля, 2026
    • 23:27
    Bloomberg: ЕС готовит варианты закрепления членства Украины в союзе

    Евросоюз готовит сразу несколько вариантов для закрепления членства Украины в блоке, которое планируется прописать в будущем мирном соглашении.

    Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

    "Среди рассматриваемых вариантов - Киев сразу получает защиту и немедленный доступ к некоторым правам, которые предоставляются членам союза. В то же время блок предоставит Украине четкие сроки выполнения необходимых шагов для реализации формальной процедуры", - сообщили изданию источники.

    Другие варианты предполагают, что существующий процесс вступления Украины в ЕС продолжится, либо будет назначен переходный период, либо организован постепенный процесс вступления Киева в объединение.

    Представитель Еврокомиссии сообщил Bloomberg, что вступление Украины в ЕС является частью обсуждений мирного соглашения по завершению российско-украинской войны. И сейчас Евросоюз "укрепляет тесные связи со странами-кандидатами" в преддверии их присоединения к блоку.

    Издание напоминает, что проект 20-пунктного мирного плана Украины предусматривает ее вступление в ЕС в 2027 году, при этом Киев получит некоторые преимущества членства в промежуточный период.

    В декабре 2025 года появилась информация, что Украина в случае заключения мирного соглашения и прекращения войны вступит в Евросоюз до 1 января 2027 года.

