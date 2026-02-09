В Азербайджане с начала 2026 года более 200 семей арендовали жилье у государства

В Азербайджане за январь 2026 года в рамках механизма аренды жилья с правом выкупа заключено 228 договоров.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель директора департамента арендного жилья Ипотечного и кредитного гарантийного фонда Аслан Зейналов.

По его словам, в 2026 году ожидается рост числа граждан, арендующих жилье у государства, по сравнению с прошлым годом.

"Механизм арендного жилья предназначен для улучшения жилищных условий граждан, чьих личных накоплений недостаточно. Сегодня интерес к этому механизму очень велик. Это видно по количеству обращений и оформленных договоров. К настоящему времени гражданам в аренду передано 9 298 квартир. Только в прошлом году число договоров аренды составило 2 813, что в несколько раз больше по сравнению с предыдущими годами. Это дает основание говорить о том, что интерес к данному механизму растет из года в год".