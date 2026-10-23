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    В Ереване 11 иностранцев пострадали в ДТП

    В регионе
    • 23 октября, 2026
    • 12:06
    В Ереване 11 иностранцев пострадали в ДТП

    В Ереване в результате крупного дорожно-транспортного происшествия (ДТП) перевернулся автобус.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские медиа, в аварии пострадали 11 иностранных граждан.

    Водитель транспортного средства прошёл освидетельствование на алкоголь - он был трезв.

    Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) Ереван (Армения)
    İrəvanda 11 əcnəbi yol qəzasında xəsarət alıb
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