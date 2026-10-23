В Ереване 11 иностранцев пострадали в ДТП

В Ереване в результате крупного дорожно-транспортного происшествия (ДТП) перевернулся автобус.

Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские медиа, в аварии пострадали 11 иностранных граждан.

Водитель транспортного средства прошёл освидетельствование на алкоголь - он был трезв.